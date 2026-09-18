Китай призывает Японию глубоко переосмыслить свою историю, чтобы в дальнейшем практическими шагами завоевать доверие своих азиатских соседей и международного сообщества. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, его цитирует агентство «Синьхуа».

«Отрицание преступления агрессии — это оспаривание исторических выводов и подрыв послевоенного международного порядка. (…) Все страны региона, включая Китай, должны сохранять бдительность, чтобы не допустить возрождения японского милитаризма и повторения исторических трагедий», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Заявление Цзякуня приурочено к 95-летию Мукденского инцидента, когда японская армия начала наступать на китайские позиции.