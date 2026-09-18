Французская журналистка Наташа Рей, получившая известность благодаря заявлениям о Брижит Макрон, умерла 13 сентября. Об этом сообщил французский журналист Ксавье Пуссар в соцсети X.

Пуссар назвал Рей одной из тех, кто стоял у истоков истории вокруг супруги президента Франции.

Наташа Рей получила широкую известность после распространения утверждений о том, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. Елисейский дворец неоднократно опровергал эти заявления. Брижит Макрон и ее брат Жан-Мишель Тронье обращались в суд из-за распространения этих утверждений.

В сентябре 2024 года суд первой инстанции признал Рей и Амандина Руа виновными по делу о диффамации. Однако в июле 2025 года Парижский апелляционный суд оправдал обеих женщин по основным эпизодам дела. При этом суд не подтвердил достоверность распространявшихся ими утверждений.

После решения апелляционного суда Брижит Макрон, ее брат и прокуратура обратились с кассационными жалобами.

История получила международный резонанс, в том числе после того, как американская журналистка Кэндис Оуэнс стала распространять аналогичные утверждения о происхождении Брижит Макрон.