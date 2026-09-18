В Баку на улицах Мирзаги Алиева и Абдуллы Шаига создаются специальные полосы движения для общественного транспорта. Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Как отметили в ведомстве, полосы организуются в рамках проекта по разделению линий Бакинского метрополитена и с учетом роста пассажиропотока.

Новые полосы должны обеспечить более комфортное и беспрепятственное движение автобусов без потери времени. На обоих участках после приведения ширины полос в соответствие со стандартами была организована дополнительная автобусная полоса.

В настоящее время на улицах наносится дорожная разметка. Специальные полосы начнут действовать после установки соответствующих дорожных знаков.