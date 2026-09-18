Президент США Дональд Трамп может подписать законопроект об «адских санкциях» против России уже в пятницу, 18 сентября, сообщила журналистка издания The Hill Джулия Манчестер.

«По информации представителя Белого дома, президент Трамп, как ожидается, подпишет сегодня законопроект о санкциях против России», — написала она в X.

Законопроект, разработанный покойным сенатором Линдси Грэмом, включает введение прямых санкций против российских чиновников, банков и «теневого флота». Кроме того, США смогут вводить вторичные пошлины в размере до 100% для ключевых покупателей российских энергоресурсов. Документ также продлевает ограничения в отношении Ирана до 2031 года.