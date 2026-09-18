Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «космическом» дефиците финансирования Украины, указав, что не хватает средств даже на расширение производства средств перехвата дронов. Об этом он сказал во время «Карпатской восьмерки».

По словам Зеленского, проблему финансирования он обсуждал с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, с которой планирует встретиться в ближайшее время.

«Готовим некоторые предложения, как выйти из дефицита, о котором я говорил, космического, между нами говоря. Но тем не менее мы найдем все выходы. Я уже это знаю, некоторые вещи. Уже есть договоренности», — заявил украинский президент.

Он также сообщил, что две украинские компании успешно испытали скоростные дроны-перехватчики в боевых условиях. По словам Зеленского, они смогли уничтожить российские реактивные «Шахеды».