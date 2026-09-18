Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в настоящее время заинтересован в заключении соглашения с Вашингтоном на фоне продолжающегося конфликта между двумя странами.

«Прямо сейчас они хотят заключить сделку. Если это будет неправильная сделка, я даже не стану ее рассматривать. Но прямо сейчас они хотят заключить сделку, потому что проигрывают во всех отношениях», — сказал Трамп в интервью телеканалу NewsNation.

Американский лидер также прокомментировал возможность дальнейших военных действий против Ирана. На вопрос о своих недавних словах о возможности «уничтожить» Иран Трамп ответил: «Посмотрим, что произойдет».