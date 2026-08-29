Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе президента Кыргызстана.

В саммите также ожидается участие лидеров 17 государств и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Участники обсудят вопросы международной и региональной безопасности, развитие ШОС, а также сотрудничество в торгово-экономической, транспортной, цифровой и других сферах.

По итогам встречи планируется подписать ряд документов и тематических заявлений глав государств.

Саммит пройдет в Бишкеке 31 августа — 1 сентября.