Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако вечером в ряде мест ожидается дождь. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В отдельных районах возможны кратковременные ливни, грозы, будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-25°, днем — 27-29° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность — ночью 65-70%, днем — 45-50%.

Начиная с северных и западных районов Азербайджана, ожидаются периодические дожди. В отдельных местах возможны интенсивные ливни, грозы, град. Ночью и утром в некоторых горных районах местами ожидается туман. Умеренный западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 19-24°, днем — 31-35°, в горах ночью 12-17°, днем — 20-25° тепла.