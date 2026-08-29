Сегодня, 29 августа, президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю 35-летия независимости республики.

В поздравлении Алиев отметил динамичное развитие Узбекистана за годы независимости, его успехи в экономической и социальной сферах, а также укрепление международного авторитета страны.

«Благодаря Вашему мудрому руководству и стратегическому видению в Вашей стране успешно осуществлены широкомасштабные реформы и созидательные работы во всех сферах, достигнут экономический прогресс, обеспечено социальное благосостояние населения», — говорится в послании.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что Баку воспринимает успехи Узбекистана как собственные достижения.

По словам Алиева, отношения между двумя странами, основанные на общих историко-культурных связях, дружбе и братстве, «сегодня находятся на своем пике».

«Дальнейшее всестороннее развитие и углубление наших двусторонних связей с Узбекистаном является для нас одним из приоритетных вопросов», — заявил президент Азербайджана.

Алиев также выразил уверенность, что Баку и Ташкент продолжат совместную работу по укреплению азербайджано-узбекского единства, развитию всестороннего сотрудничества и последовательному укреплению союзнических отношений.

В завершение поздравления президент Азербайджана пожелал Мирзиёеву крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а народу Узбекистана — благополучия, процветания и прогресса.