В Грузии задержан гражданин Азербайджана, находившийся в международном розыске по Красному уведомлению Интерпола.

Разыскиваемого по запросу правоохранительных органов Азербайджана задержали сотрудники Департамента патрульной полиции. Мужчина обвиняется в хулиганстве и умышленном повреждении чужого имущества.

В результате оперативно-розыскных мероприятий его задержали на таможенно-пропускном пункте Сарпи на грузино-турецкой границе.

В настоящее время проводятся предусмотренные законодательством процедуры по его экстрадиции.