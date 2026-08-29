Сотрудники Товузского таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана пресекли попытку незаконного ввоза в страну крупной партии лекарственных средств.

Как сообщили в ГТК, препараты были обнаружены во время досмотра грузового автомобиля, въехавшего в Азербайджан через таможенный пост «Красный мост».

В прицепе автомобиля, в специально оборудованном тайнике, были обнаружены 43 836 единиц незадекларированных лекарственных средств 11 наименований.

По факту проводится расследование.