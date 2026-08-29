Армения готовится направить в Москву нового посла после отзыва Гургена Арсеняна, сообщает газета Грапарак.

По информации издания, глава правительства Армении Никол Пашинян принял решение выдвинуть на этот пост 67-летнего Самвела Мкртчяна. Сейчас готовятся документы для направления в Москву верительных грамот нового посла.

Издание также отмечает, что Мкртчян приходится дядей замглавы внешнеполитического ведомства Армении Роберту Абисогомяну.

Сообщается, что Мкртчян в 2004–2010 годах возглавлял миссию Армении при НАТО, а в 2018–2023 годах занимал должность посла Армении в Польше.

21 августа Никол Пашинян принял решение об отзыве посла Армении в России Гургена Арсеняна.