Соединенные Штаты не проинформировали европейских союзников о деталях встречи директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москве.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

По данным агентства, ни один из собеседников в Европе не получил от американской стороны подробностей переговоров Рэтклиффа и директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина. Их оценки целей приезда основываются на собственных разведданных и понимании того, как Вашингтон обычно действует в подобных ситуациях.

Bloomberg отмечает, что страны НАТО в последние месяцы обсуждают необходимость расширения контактов с Россией на уровне разведслужб и военных, чтобы снизить риск просчетов и недопонимания.