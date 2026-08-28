В магазине по продаже алкогольных напитков на улице Т. Алиева, 112, в Наримановском районе Баку проведена внеплановая проверка.

Об этом сообщает Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АБПА).

В ходе проверки специалисты выявили нарушения требований технических нормативно-правовых актов в сфере безопасности пищевой продукции.

В частности, в магазине обнаружили алкогольные напитки с признаками фальсификации:

5 бутылок объёмом 1 литр и 25 бутылок объёмом 0,7 литра марки «ОНЕГИН»;

5 бутылок объёмом 0,5 литра и 9 бутылок объёмом 0,7 литра марки «МЪНСКЪ».

Всего было выявлено 44 бутылки продукции.

По факту составлен административный протокол, продажа указанной алкогольной продукции запрещена. Образцы напитков изъяты и направлены на лабораторное исследование.