Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о необходимости укреплять отношения с соседними государствами и искать общий язык со странами исламского мира.

Об этом он сказал в интервью местному телевидению.

«Мы должны поддерживать хорошие отношения с соседними странами — в соответствии с позицией погибшего лидера и дорогого для нас Верховного лидера Исламской революции. Это принцип, от которого невозможно отступить. Мы должны найти общий язык со странами исламского мира», — заявил Пезешкиан.

По его словам, развитие добрососедских отношений является принципиальным направлением внешней политики Ирана.

