Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила Пашиняну на отказ от «стратегического союзничества» с Россией.

Захарова заявила, что Пашинян пытается переложить ответственность за события 2022 года на Россию и ОДКБ.

«Никол Воваевич, выборы в вашей стране прошли. Можно больше уже не вешать лапшу на уши своему населению. Наберитесь мужества и хотя бы один раз скажите правду, как всё было на самом деле», — написала Захарова.

Она напомнила, что после обострения на армяно-азербайджанской границе в сентябре 2022 года Армения обратилась в ОДКБ. По словам Захаровой, организация оперативно направила в Армению миссию для оценки ситуации.

Дипломат также заявила, что в ноябре 2022 года на саммите ОДКБ в Ереване был подготовлен документ о размещении миссии организации в Армении, однако Пашинян отказался его подписывать. Предлагалось, в частности, оказать военно-техническую помощь Армении и подготовить план оперативного развертывания сил ОДКБ на ее территории:

«В ноябре 2022 года в Ереване прошел саммит Совета коллективной безопасности ОДКБ. Накануне на уровне министров обороны и иностранных дел была проделана серьезная работа по согласованию решения о размещении миссии Организации. Текст был готов, его осталось только подписать лидерам. От чего, как известно, Вы, Никол Воваевич, отказались. Решение предусматривало, среди прочего, следующее: незамедлительные политико-дипломатические меры по обеспечению территориальной целостности Армении; оказание военно-технической помощи, содействие пограничным войскам в обучении и оснащении техническими средствами, подготовку плана оперативного развертывания Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ на территории Армении. Важное отличие от европейских наблюдателей заключалось бы в том, что миссия ОДКБ была бы уполномочена не просто «смотреть в бинокли», а непосредственно докладывать об обстановке на границе, предлагать меры по урегулированию возможных кризисных ситуаций. Вспомним и другие события той осени. 6 октября 2022 года – через три недели после пограничных инцидентов, на которые Вы теперь ссылаетесь, Вы лично под присмотром ЕС, очевидно, поверив Брюсселю и Парижу, подписали Пражскую декларацию, в которой признали территориальную целостность Азербайджана. Заявляли открытым текстом: «Территория Азербайджана — 86,6 тыс. кв. км, включая Нагорный Карабах».

В заключение представитель российского МИД обвинила Пашиняна в попытках снять с себя ответственность и переложить ее на Москву, ОДКБ, Азербайджан и других участников событий.