Вопрос стремления Армении к сближению с Европейским союзом станет одной из тем предстоящей встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, Москва считает несовместимым стремление Армении к членству в ЕС с получением значительных выгод от участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«Армения не может стремиться к членству в ЕС, одновременно получая огромные выгоды от сотрудничества в рамках ЕАЭС. Этот вопрос нужно каким-то образом разруливать», — заявил Ушаков.

По словам Ушакова, на встрече также будет затронула тема массовых арестов в Армении представителей оппозиции, в том числе политиков, выступающих за сохранение и укрепление традиционных отношений с Россией.

В Кремле, отметил он, обеспокоены действиями армянского руководства и считают прискорбным тот факт, что политики, симпатизирующие России, находятся под стражей.