Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Бейрут и его южные пригороды являются для Тегерана «красными линиями», предупредив о недопустимости любых действий в этих районах.

«Бейрут и его южные пригороды – это наши красные линии, и никто не имеет права приближаться к этим районам», – сказал Резаи в интервью телеканалу «Аль-Манар».

По его словам, Иран внимательно следит за развитием ситуации в регионе.

Он также выступил с резкими заявлениями в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.