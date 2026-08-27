Заместитель министра обороны США Элбридж Колби призвал Германию и другие европейские страны активнее вкладываться в собственную оборону.

«Знаете, я думаю, президент (США Дональд) Трамп заслуживает огромной похвалы. Без сомнения. Но это также то, что сами немцы считают важным для своих интересов. Как может быть разумным, чтобы американский народ тратил 3,5-4% ВВП на оборону и мог проецировать свою мощь на благо всех нас, а немецкий народ тратил всего 1%? В какой-то момент это просто перестает иметь смысл. Мы это переросли. Это один из ключевых моментов», – отметил замминистра.

Колби подчеркнул, что Германия и европейские страны должны исходить прежде всего из собственных интересов в сфере безопасности.