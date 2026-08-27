Заместитель министра обороны США Элбридж Колби заявил, что Вашингтон не намерен покидать Европу или выходить из НАТО.

«США не покидают европейский континент и не выходят из альянса. Мы лишь хотим привести его в соответствие с современными задачами. Мы возвращаемся к истокам того, чем должно быть НАТО: Европа должна взять на себя ведущую роль», – сказал Колби.

При этом замминистра отметил, что США и Евросоюз располагают реалистичным планом развития европейской обычной обороны.

Отвечая на вопросы журналистов о визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву и возможной угрозе со стороны России для стран НАТО, Колби призвал не рассуждать о конкретных сценариях развития событий.