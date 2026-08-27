Парламент Армении во втором и окончательном чтении одобрил законопроект о переименовании трех министерств, сообщил спикер парламента республики Рубен Рубинян.

Спикер уточнил, что поправки в закон «О структуре и деятельности правительства» и смежные законодательные акты поддержали 64 депутата, 26 парламентариев проголосовали против.

В соответствии с принятыми изменениями министерство иностранных дел переименовано в министерство иностранных дел и международной торговли; министерство труда и социальных вопросов – в министерство труда и благосостояния; министерство высокотехнологической промышленности – в министерство высокотехнологической промышленности и искусственного интеллекта.

Как отметила министр юстиции Армении Србуи Галян, представившая поправки, изменения призваны обеспечить более эффективное сочетание внешней политики и экономического сотрудничества, постоянное повышение благосостояния людей и семей наряду с решением социальных проблем, а также развитие искусственного интеллекта.