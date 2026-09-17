В результате украинских ударов в ночь на 17 сентября загорелся нефтеперерабатывающий завод в российском Ярославле. Также произошел пожар на аэродроме в Ростове-на-Дону.

На сайте НПЗ говорится, что оно перерабатывает около 15 млн тонн нефти в год и входит в пятерку крупнейших российских НПЗ. В ассортименте продукции – автомобильные бензины, дизельное топливо стандарта Евро-5, авиационный керосин и топливо для реактивных двигателей, широкий спектр масел, битумы, парафино-восковая продукция, сжиженные газы и т. д.

В результате удара в Ростове-на-Дону горит, вероятно, участок военного аэродрома, на котором расположена стоянка самолетов.