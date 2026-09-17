Международное сообщество должно сохранять твёрдую позицию в противодействии безнаказанности за тяжкие международные преступления, поддерживать жертв и их семьи, а также содействовать привлечению виновных к ответственности.

Об этом заявил первый секретарь постоянного представительства Азербайджана при ООН Тале Алиев, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арриа на тему «Защита международного права в условиях вооружённых конфликтов», передает Report.

Алиев отметил, что вооружённые конфликты по-прежнему сопровождаются серьёзными нарушениями международного права, гибелью и ранениями мирных жителей, а также ударами по гражданским объектам и критической инфраструктуре.

По его словам, опыт Азербайджана демонстрирует ограничения существующей международной системы. «ООН и другие международные организации не смогли предотвратить агрессию, совершённую против Азербайджана, и серьёзные нарушения международного права, а также положить конец почти трёхдесятилетней оккупации азербайджанских территорий», — заявил представитель Азербайджана.

Он подчеркнул, что для обеспечения соблюдения международного права и привлечения виновных к ответственности прежде всего необходима политическая воля.

«Все государства несут обязательства по международному праву расследовать подобные правонарушения, привлекать к суду ответственных лиц и обеспечивать предание виновных правосудию», — отметил Алиев.

По его словам, всеобщие амнистии, фактическая безнаказанность, иные формы иммунитета и досрочное освобождение лиц, ответственных за тяжкие международные преступления, несовместимы с обязательствами государств по международному праву.