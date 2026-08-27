Азербайджанский «Карабах» уступил нидерландскому «Твенте» по сумме двух матчей и завершил выступление в Лиге конференций УЕФА, проиграв в Баку со счетом 1:4 после дополнительного времени.

Ответная встреча плей-офф прошла на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Из-за погодных условий стартовый свисток был отложен на 15 минут.

Первый тайм завершился без забитых мячей. Хозяева открыли счет на 59-й минуте — гол забил Кади Боржес. Однако на 79-й минуте Марко Пьяца восстановил равновесие, а вскоре «Твенте» забил второй мяч и перевел противостояние в дополнительное время.

В овертайме нидерландский клуб окончательно склонил чашу весов в свою пользу. На 94-й минуте отличился Ваут Вегхорст, а на 114-й Юнес Таха установил окончательный счет встречи – 4:1.

По сумме двух матчей «Твенте» одержал победу со счетом 4:2 и вышел в следующий раунд Лиги конференций, тогда как «Карабах» завершил еврокубковую кампанию.