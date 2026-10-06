Определены даты проведения международной велогонки Баку — Ханкенди в 2027 году.

Как сообщили в Федерации велосипедного спорта Азербайджана, соревнования пройдут 9–13 мая.

Гонка категории UCI 2.1 включена в официальный календарь Международного союза велосипедистов (UCI).

Особое значение соревнованию придает то, что оно пройдет в период подготовки к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Участники смогут заработать рейтинговые очки, необходимые в процессе олимпийской квалификации.

В связи с этим организаторы ожидают участия сильных международных команд и спортсменов и высокой конкуренции как на отдельных этапах, так и в общем зачете.

Гонка также призвана продемонстрировать спортивный и туристический потенциал Азербайджана, в том числе масштабные строительные и восстановительные работы на освобожденных территориях.