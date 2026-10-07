Лионель Месси провел последний матч в составе сборной Аргентины, завершив 21-летнюю карьеру в национальной команде.

В прощальной встрече на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе аргентинцы разгромили сборную Бенина со счетом 3:0.

39-летний Месси принял участие во всех трех голах: сначала сделал две результативные передачи — Николасу Отаменди и Нико Пасу, а затем реализовал пенальти. Этот мяч стал для него 126-м за национальную команду. Всего Месси провел за Аргентину рекордные 208 матчей.

Прощание с капитаном сборной сопровождалось масштабной церемонией. На трибунах «Монументаля» собрались более 85 тыс. зрителей. Перед началом встречи капитан Бенина вручил Месси памятный подарок и письмо, а на поле развернули гигантскую футболку с номером 10 и надписью «Gracias» («Спасибо»).

Месси не смог сдержать эмоций еще по дороге на стадион, а затем во время исполнения гимна. После финального свистка его окружили партнеры по сборной и соперники.

В честь Месси над стадионом устроили специальное шоу дронов, завершившее церемонию прощания с футболистом. KSL

В прощальной речи Месси признался, что ему тяжело расставаться со сборной. Он поблагодарил болельщиков за поддержку и заявил, что гордится тем, что более 20 лет выступал за Аргентину: