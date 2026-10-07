МИД Казахстана заявил, что ведет переговоры с российской стороной о возвращении граждан республики, оказавшихся в зоне боевых действий в Украине.

В ведомстве отметили, что продолжают поступать обращения граждан по этому вопросу. Каждый случай проверяется, после чего сформированный список казахстанцев планируется передать российской стороне. Переговоры проходят на различных уровнях.

Ранее в СМИ и социальных сетях появились видеообращения граждан Казахстана, заявивших, что приехали в Россию на заработки, однако, по их словам, были обманом направлены в зону боевых действий. Они утверждают, что им угрожали тюремным заключением в случае отказа.

По данным украинского проекта «Хочу жить», контракты с Минобороны России заключили не менее 2420 граждан Казахстана.