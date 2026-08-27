Президент США Дональд Трамп заявил, что визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву был обычным рабочим контактом между спецслужбами и не предполагал передачи российской стороне каких-либо специальных посланий.

«Рэтклифф видится со своим российским коллегой (главой СВР России Сергеем Нарышкиным) раз в полгода или раз в год. У них очень хорошие отношения. Никакого послания не передавалось, и в этом не было ничего необычного», – сообщил Трамп журналистам в Белом доме.

Рэтклифф посетил Москву 25 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что поездка была связана с рабочими контактами между спецслужбами, а российскому лидеру Владимиру Путину доложили о состоявшихся встречах.

Позднее Нарышкин сообщил журналистам, что в ходе переговоров с директором ЦРУ стороны обсудили вопросы, относящиеся к компетенции разведывательных ведомств. Глава СВР также отметил, что рабочие контакты с зарубежными коллегами носят регулярный характер. По его словам, он практически еженедельно общается с руководителями иностранных спецслужб в онлайн-формате либо проводит с ними личные встречи.