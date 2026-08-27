Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым состояние двусторонних отношений и актуальные региональные вопросы, сообщило Управление по коммуникациям Администрации президента Турции.

В ходе разговора Эрдоган поздравил Токаева с состоявшимися 23 августа выборами в Курултай Казахстана.

Турецкий лидер отметил высокую явку избирателей, расценив ее как свидетельство поддержки населением проводимых в республике реформ.

Эрдоган также заявил о готовности Анкары продолжать работу по дальнейшему укреплению и развитию отношений с Казахстаном.