Склад кондитерской корпорации Roshen в Чубинском Киевской области, использовавшийся для хранения и дальнейшей поставки готовой продукции, был уничтожен в результате массированной атаки РФ утром 27 августа, сообщила пресс-служба компании.

«Самое важное – никто из сотрудников не пострадал: благодаря соблюдению правил безопасности и своевременному реагированию на воздушную тревогу все работники находились в укрытии», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, которые занимаются ликвидацией последствий атаки и оценивают нанесенный ущерб.

Это уже вторая за время полномасштабного вторжения атака на складские мощности Roshen. В феврале был разрушен склад готовой продукции компании в Яготине.

«Нынешняя атака также привела к значительным материальным потерям, в частности потере продукции, поэтому в ближайшее время возможны временные перебои с поставками отдельных товаров», – отмечается в сообщении.

В компании сообщили, что уже занимаются перераспределением имеющихся запасов и поиском альтернативных складских площадок. Это позволит сократить возможные перебои в поставках и минимизировать их последствия для партнеров и потребителей.