Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Кишинев для участия в праздновании Дня независимости Молдовы. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, пишет «Европейская правда».

В рамках визита запланирована двусторонняя встреча украинского президента с молдавским премьером Майей Санду. После этого Зеленский проведет трехсторонние переговоры с президентами Молдовы и Румынии.

Тем временем в Кишиневе начался военный парад, приуроченный к 35-й годовщине независимости республики. В мероприятии участвуют более 2 тыс. военнослужащих и военная техника.