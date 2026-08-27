Три аэропорта Великобритании стали объектами кибератак, в результате которых злоумышленники получили доступ к персональным данным пассажиров, сообщает телеканал Sky News.

Атакам подверглись лондонский аэропорт Станстед, аэропорт Манчестера и аэропорт Восточный Мидлендс, расположенный в центральной части Англии.

Как сообщает телеканал, речь идет о данных пассажиров, которые они оставляли при подключении к Wi-Fi, а также при использовании услуг приоритетного бронирования.

При этом киберинциденты не повлияли на работу аэропортов и не стали причиной приостановки их деятельности.

Тем временем радиостанция LBC сообщила, что в результате атаки был получен доступ к данным около 8,7 млн пассажиров.

Речь идет об адресах электронной почты, телефонных номерах, регистрационных номерах автомобилей и почтовых индексах пассажиров. При этом банковские и платежные данные, по информации LBC, затронуты не были.