Азербайджан и Таджикистан обсудили привлечение азербайджанских инвестиций в свободные экономические зоны республики, а также расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщает Министерство экономического развития и торговли Таджикистана.

Заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Алекперов и глава Минэкономразвития Таджикистана Абдурахмонзода Абдурахмон провели встречу в городе Гулистон.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, создания совместных предприятий, привлечения азербайджанских инвестиций в свободные экономические зоны Таджикистана, расширения промышленной кооперации, цифровизации, а также развития транспортно-логистических связей», – говорится в сообщении.

По данным таджикского ведомства, внешнеторговый оборот между двумя странами в 2025 году составил $14,7 млн, увеличившись на 241% по сравнению с предыдущим годом. В январе-июне 2026 года показатель достиг $10,2 млн.

Стороны выразили готовность перейти к практической реализации достигнутых договоренностей, продвигать совместные инвестиционные проекты и расширять взаимодействие между предпринимателями двух стран.