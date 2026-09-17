Польская компания Orlen покупает 16 дополнительных партий сырой нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов для покрытия перебоев с поставками из Саудовской Аравии до ноября, пишет Reuters.

В своем заявлении компания сообщила, что заключила контракты на поставки с Азербайджаном, Норвегией, Великобританией, Алжиром, Казахстаном и странами Северной и Южной Америки.

С 2022 года Saudi Aramco поставляет около 40% объемов нефти, необходимых Orlen. Трубопровод «Восток – Запад» в Саудовской Аравии, по которому нефть поступала с восточного побережья страны в район Красного моря, был отключен 10 сентября после атак хуситов, поддерживаемых Ираном.