Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван решил прекратить взаимные попытки изменить текст мирного соглашения с Азербайджаном и согласиться с уже согласованным вариантом.

По словам Пашиняна, стороны пришли к ситуации, когда дальнейшее улучшение документа методом «пинг-понга» стало невозможным.

«Мы увидели ситуацию, когда больше нет возможности улучшить текст мирного соглашения методом «пинг-понга». И перед нами встал выбор: продолжать этот «пинг-понг» взаимности или пойти по пути построения другой логики. Мы приняли решение, что согласны с этим текстом», — сказал он.

Пашинян также подчеркнул необходимость выстраивать отношения с соседними государствами таким образом, чтобы стабильность и экономическое развитие приносили взаимную выгоду.