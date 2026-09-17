В странах Организации тюркских государств (ОТГ) национальные принципы, принципы национального самосознания превалируют над всеми другими, которые иногда пытаются нам навязать извне.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая руководящих лиц по безопасности стран-членов ОТГ, передает Азертадж.

«Также очень важно, чтобы наше молодое поколение в наших странах воспитывалось в духе патриотизма и приверженности национальным принципам, принципам нашей морали. И в данном контексте также, конечно, это большая сфера, где ОТГ должна активно работать, в том числе в рамках мероприятий, связанных с молодежной политикой», – подчеркнул глава государства.

Ильхам Алиев отметил, что предательские, антинациональные, продажные структуры в Азербайджане по существу носят крайне маргинальный характер.