В Азербайджане предлагается установить отдельные правила регулирования рабочего времени и времени отдыха экипажей воздушных судов, выполняющих коммерческие авиаперевозки. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс и закон «Об авиации» будет обсуждаться на заседании профильного комитета.

Согласно проекту, Трудовой кодекс предлагается дополнить статьями 94-1 и 103-1. Они предусматривают применение норм о рабочем времени и времени отдыха к экипажам коммерческих воздушных судов с учётом специальных нормативных актов, регулирующих деятельность авиационной отрасли. Одновременно в закон «Об авиации» предлагается ввести новое понятие — «лётное рабочее время». Под ним будет пониматься период с момента прибытия члена экипажа в аэропорт для выполнения одного или нескольких последовательных рейсов до полной остановки воздушного судна на земле после завершения последнего полёта.

Кроме того, предлагается установить отдельные нормы рабочего времени экипажей за 7, 14 и 28 последовательных дней, а также за календарный год. Максимальное лётное время предлагается рассчитывать за 28 последовательных дней, календарный год и последовательные 12 календарных месяцев. При этом рабочее и время отдыха экипажей будут регулироваться с учётом международных стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ICAO), а также специальных правил, которые должен определить уполномоченный государственный орган.

В пояснительной записке отмечается, что действующие нормы Трудового кодекса ограничивают продолжительность рабочего времени и могут создавать сложности при организации длительных международных рейсов продолжительностью 13–14 часов, в том числе на направлениях Нью-Йорк и Сеул.

Предполагается, что после принятия изменений Кабинет министров утвердит отдельные правила регулирования лётного, рабочего времени и времени отдыха экипажей коммерческих воздушных судов с учётом требований по управлению усталостью