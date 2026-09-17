На заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсуждается проект соглашения между правительствами Азербайджана и Монголии о воздушном сообщении. Документ предлагается вынести на рассмотрение пленарного заседания парламента.

Соглашение было подписано 6 мая 2026 года в Лейпциге. Оно создает правовые основы для установления международного воздушного сообщения между двумя странами, организации пассажирских, багажных, грузовых и почтовых перевозок по согласованным маршрутам, а также деятельности назначенных авиакомпаний.

Согласно документу, стороны предоставляют друг другу право осуществлять полёты через территорию другой страны без посадки, совершать остановки в некоммерческих целях, а также выполнять перевозки по согласованным маршрутам.

Каждая сторона сможет назначать одну или несколько авиакомпаний для выполнения согласованных рейсов, а также изменять или отменять такие назначения. Назначенным авиакомпаниям должны быть предоставлены равные и справедливые условия для осуществления перевозок.

Соглашение также предусматривает освобождение от таможенных пошлин и налогов воздушных судов, их стандартного оборудования, топлива, смазочных материалов и ряда других необходимых для международных перевозок товаров.

Документ регулирует вопросы авиационной безопасности, взаимного признания сертификатов и лицензий, проведения консультаций по вопросам безопасности и перронных проверок воздушных судов.

Согласно приложению к соглашению, для назначенных Азербайджаном авиакомпаний определены следующие пункты: Баку, Гянджа, Нахчыван, Ленкорань, Габала и Загатала в Азербайджане, а также Улан-Батор, Ховд и Чойбалсан в Монголии. Промежуточные и конечные пункты могут быть определены позднее.

Назначенным авиакомпаниям также разрешается заключать соглашения о предоставлении блоков мест и код-шеринге.

В случае возникновения споров по толкованию или применению соглашения стороны первоначально будут стремиться урегулировать их путём переговоров. При отсутствии договорённости спор может быть передан на арбитраж.

После обсуждения в профильном комитете соглашение планируется вынести на рассмотрение пленарного заседания Милли Меджлиса.