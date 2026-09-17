Вокруг Азербайджана идут войны, и конца и краю этим войнам нет. География войн расширяется.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая руководящих лиц по безопасности стран-членов ОТГ, передает Азертадж.

«Взаимная враждебность воюющих сторон приобретает ярко выраженный характер. Все это может вести, и в принципе ведет, к разрастанию географии конфликтов, которые находятся по периметру наших стран», — отметил глава государства, добавив, что если говорить об Азербайджане, то его соседи и на севере, и на юге являются воюющими странами, и в этом контексте вопросы, связанные с региональной безопасностью, приобретают важнейшее значение.