В Билясуварском районном суде рассмотрено гражданское дело по иску матери, потребовавшей лишить сына права на обязательную долю в её наследстве в будущем.

Женщина заявила, что сын на протяжении длительного времени грубо и неуважительно относился к ней, в результате чего семейные отношения были серьёзно нарушены, пишет Азертадж.

Ответчик иск не признал, заявив, что конфликты с членами семьи возникли из-за вопроса о продаже имущества.

Суд изучил объяснения сторон, показания свидетелей, документы по обращениям в полицию, аудиозаписи и другие доказательства.

Суд отметил, что законодательство Азербайджана признаёт за детьми, родителями и супругами право на обязательную долю в наследстве. Однако при наличии предусмотренных законом оснований наследодатель ещё при жизни может обратиться в суд с требованием лишить такого наследника этого права.

Оценив доказательства в совокупности, суд установил, что конфликт между сторонами продолжался длительное время. Поведение сына по отношению к матери было расценено как намеренно жёсткое обращение с наследодателем. Суд также указал на серьёзное нарушение основанных на взаимной заботе, уважении и почтении семейных отношений.

В решении подчёркивается, что право на обязательную долю в наследстве не является абсолютным. При наличии установленных законом оснований наследодатель может ещё при жизни потребовать через суд лишить наследника этого права.

В результате иск был удовлетворён. Суд лишил сына права на обязательную долю в принадлежащем матери имуществе. Согласно решению, лишение этого права вступит в силу с момента открытия наследства.