Священный для мусульман город Мекку и другие районы на западе Саудовской Аравии накрыли сильные погодные явления – мощная песчаная буря резко ухудшила видимость, а проливные дожди привели к подтоплениям улиц и дорог.
В Мекке внезапно поднялся сильный ветер, который принес огромное количество песка и пыли. Город окутала плотная песчаная завеса, из-за которой улицы и здания практически исчезли из виду.
Очевидцы сняли происходящее на видео, кадры быстро распространяются в социальных сетях. Стихия также застала паломников на горе Арафат: из-за мощных порывов ветра им пришлось сесть на землю, чтобы удержаться на ногах.
Одновременно западные районы Саудовской Аравии столкнулись с сильными дождями. Ливни затопили улицы и дороги Мекки и Эт-Таифа, а скопившаяся вода спровоцировала крупные заторы и практически парализовала движение на отдельных участках.
Власти объявили «красный» уровень погодной опасности. В Мекке и Эт-Таифе развернуты специальные бригады и техника для ликвидации последствий непогоды.
Коммунальные службы откачивают воду, расчищают дренажные системы и устраняют последствия подтоплений. Жителей призвали не приближаться к затопленным участкам и плотинам.
О пострадавших пока не сообщается.