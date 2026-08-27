Священный для мусульман город Мекку и другие районы на западе Саудовской Аравии накрыли сильные погодные явления – мощная песчаная буря резко ухудшила видимость, а проливные дожди привели к подтоплениям улиц и дорог.

В Мекке внезапно поднялся сильный ветер, который принес огромное количество песка и пыли. Город окутала плотная песчаная завеса, из-за которой улицы и здания практически исчезли из виду.

Очевидцы сняли происходящее на видео, кадры быстро распространяются в социальных сетях. Стихия также застала паломников на горе Арафат: из-за мощных порывов ветра им пришлось сесть на землю, чтобы удержаться на ногах.

Одновременно западные районы Саудовской Аравии столкнулись с сильными дождями. Ливни затопили улицы и дороги Мекки и Эт-Таифа, а скопившаяся вода спровоцировала крупные заторы и практически парализовала движение на отдельных участках.

Власти объявили «красный» уровень погодной опасности. В Мекке и Эт-Таифе развернуты специальные бригады и техника для ликвидации последствий непогоды.

Коммунальные службы откачивают воду, расчищают дренажные системы и устраняют последствия подтоплений. Жителей призвали не приближаться к затопленным участкам и плотинам.

О пострадавших пока не сообщается.