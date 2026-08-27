Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сербский телеканал Informer.

Последние два года Младич находился в тюремной больнице в Гааге. По данным СМИ, в последнее время он был прикован к постели. Его семья ранее неоднократно просила освободить его по гуманитарным причинам из-за ухудшения состояния здоровья.

Младич был арестован в Сербии 26 мая 2011 года и экстрадирован в Гаагу. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил его к пожизненному заключению.

Суд признал Младича виновным в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершённых во время войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах.