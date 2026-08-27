В Узбекистане ведется строительство дата-центров под майнинг в рамках проекта общей стоимостью более $5 млрд, передает Spot.kz. Об этом рассказал председатель Жокаргы Кенеса (Верховного совета) Каракалпакстана Аманбай Орынбаев на церемонии запуска новых промышленных и сервисных объектов.

Три из шести объектов предназначены для добычи криптовалют. Регион ранее был объявлен специальной майнинг-зоной Bes Qala Mining Valley.

До 2035 года доходы майнеров в зоне освобождены от налогов. Для работы разрешено использовать электроэнергию из общей сети, возобновляемых источников и водородных электростанций.

Параллельно в регионе развивается зеленая энергетика. В частности, совместно с саудовской ACWA Power строится ветроэлектростанция стоимостью $3,3 млрд, а две станции Nukus I и Nukus II уже введены в эксплуатацию.

По словам Орынбаева, за последние десять лет число предпринимателей в Каракалпакстане выросло в 2,5 раза, а объем иностранных инвестиций — в 500 раз.