На этой неделе иранцы бросились закупать топливо и продукты питания, что свидетельствует об усиливающемся экономическом давлении на страну: угрозы администрации Трампа ужесточить санкции вызвали опасения по поводу еще более серьезного дефицита и дальнейшего ухудшения условий жизни.

По всей стране вновь возникают небольшие протесты профсоюзов, которые практически исчезли во время войны. Нефтяники, пенсионеры и учителя выходят на акции, жалуясь на падение курса национальной валюты и рост стоимости жизни.

Именно эти проблемы спровоцировали протесты, потрясшие режим на рубеже нового года и приведшие к жестокому подавлению выступлений, в результате которого погибли тысячи человек. Хотя власти допускают определенный уровень протестной активности вокруг экономических проблем, рассматривая ее как своего рода клапан для выпуска общественного недовольства, некоторые акции, несмотря на связанные с этим риски, приобретают политический характер.

В понедельник работники морских нефтегазовых объектов провели акцию протеста в энергетическом центре страны Асалуйе. Они заявили, что люди, обеспечивающие бесперебойную работу производства, не должны сталкиваться с кризисом средств к существованию и испытывать трудности с оплатой жилья, сообщило полуофициальное информационное агентство ILNA.

Днем ранее около 100 уволенных сотрудников металлургического комплекса в Шадегане на западе Ирана протестовали против потери рабочих мест.

Соединенные Штаты рассчитывают использовать подобные настроения для усиления давления на иранское руководство, чтобы заставить его заключить соглашение о возобновлении судоходства через Ормузский пролив и завершить войну на более выгодных для Вашингтона условиях.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что страны и компании, продолжающие вести бизнес с Тегераном, столкнутся с жесткими мерами со стороны администрации. Эти угрозы прозвучали в тот момент, когда ущерб от войны, блокада со стороны ВМС США и ужесточение санкций уже оказывают серьезное давление на стремительно ухудшающуюся иранскую экономику.

Многие аналитики считают, что подобная тактика нанесет тяжелый удар по населению Ирана, однако вряд ли заставит руководство страны изменить свою позицию. Иранские власти годами существуют в условиях жестких санкций и убеждены, что сейчас ведут войну за само существование государства. Чтобы продержаться, они вводят нормирование потребления и перенаправляют ресурсы с инвестиций на удовлетворение первоочередных нужд.

Экономическое давление испытывают и сами Соединенные Штаты. Бессент заявил, что не торопится с немедленным введением новых мер, поскольку не хочет спровоцировать потрясения в мировой экономике.

Тем временем ситуация в Иране явно ухудшается. У автозаправочных станций в столице и других городах выстроились длинные очереди. По словам местных жителей и чиновников, на некоторых АЗС закончилось автомобильное топливо.

Водители спешат заправить полные баки в преддверии запланированного сокращения квот на субсидируемое топливо. Иранцы имеют доступ к одному из самых дешевых бензинов в мире — в некоторых случаях литр обходится им всего в несколько центов. Однако после ударов по нефтеперерабатывающим заводам во время войны и на фоне опасений, что новые санкции могут привести к сокращению импорта топлива, правительство намерено ввести нормирование поставок.

Собственного производства топлива Ирану недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса, что делает страну уязвимой перед новой санкционной кампанией США, заявил представитель иранского союза экспортеров нефти Хамид Хоссейни. По его словам, топливо поставляется из Беларуси, Туркменистана и Казахстана.

На этой неделе в некоторых супермаркетах Тегерана временно закончились растительное масло и рис: покупатели массово скупали их впрок, рассказали местные жители.

Правительство настаивает, что запасов основных товаров стране хватит на несколько месяцев. Однако решение США ужесточить ограничения на международную торговлю Ирана уже оказывает серьезное психологическое воздействие на население. Значительную часть риса страна импортирует из Индии через Объединенные Арабские Эмираты, которые на прошлой неделе объявили о разрыве торговых связей с Ираном.

«Началась настоящая истерия, в некоторых районах покупатели бросились в супермаркеты, — рассказал переводчик из Тегерана. — Опасения дефицита из-за угроз новых американских санкций вызвали панику».

При этом в интернет-магазинах и более дорогих супермаркетах товары оставались более доступными.

Стремительно обесценивающаяся национальная валюта также подталкивает потребителей тратить деньги сейчас, пока они не потеряли еще больше стоимости. В понедельник иранская валюта опустилась до исторического минимума — более двух миллионов за доллар. За неделю она потеряла 7%, а по сравнению с прошлым годом на ту же сумму теперь можно купить вдвое меньше долларов.

Многие потребители вынуждены брать новые долги, чтобы покрывать элементарные расходы на жизнь. По словам местных жителей, даже мясо нередко покупают в кредит, а затем выплачивают его стоимость частями с процентами.

«Это явление — не новый способ оплаты, а признак фундаментального изменения: бедности», — написала реформистская газета Etemad.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф заявили, что стране необходимо сосредоточиться на прекращении войны и восстановлении подорванной экономики. Однако представители жесткого крыла руководства выдвигают высокие требования для заключения соглашения, стремясь повысить цену войны для Соединенных Штатов.

Иранские чиновники опасаются, что углубление экономического кризиса может привести к новой волне массовых беспорядков. В 2019 году сокращение субсидий на топливо и продовольствие после ужесточения санкций президентом Трампом во время его первого срока спровоцировало продолжавшиеся несколько месяцев массовые протесты, сопровождавшиеся человеческими жертвами.

В декабре протесты торговцев на базарах против резкого падения курса национальной валюты переросли в волну демонстраций, участники которых призывали к свержению режима. Несмотря на предупреждения властей о том, что протестующие могут быть убиты, локальные выступления работников промышленных предприятий продолжаются.

Сотрудники стратегически важных отраслей, включая телекоммуникационный и нефтехимический секторы, проводят сидячие забастовки из-за многомесячных задержек заработной платы.

В начале августа 32 работника нефтехимической отрасли в Бендер-Махшехре, городе на побережье Персидского залива, публично выступили против своего увольнения, сообщило агентство ILNA.

Члены Координационного совета профессиональных объединений учителей Ирана связывают ухудшение экономической ситуации в стране с бескомпромиссной позицией ее руководства.

Один из вышедших на пенсию учителей написал в профсоюзном канале в социальных сетях, что во время войны власти обещали довести цену нефти до 200 долларов за баррель и наказать тех, кто напал на Иран. Вместо этого, отметил он, теперь сама страна страдает от обвала собственной валюты.