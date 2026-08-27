Неожиданный визит директора Центрального разведывательного управления США в Москву на этой неделе был предпринят для того, чтобы передать России предупреждение не нападать на страны НАТО, сообщили источники The Wall Street Journal, знакомые с деталями поездки.

Это был первый публично известный визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в российскую столицу. Он состоялся после появления новых оценок американской разведки, о которых ранее сообщала The Wall Street Journal: согласно им, президент России Владимир Путин в ближайшие несколько лет может попытаться проверить решимость Организации Североатлантического договора, предприняв ограниченную атаку на одну из стран — членов альянса.

Американские чиновники опасаются, что Путин, испытывающий давление из-за ситуации в Украине и внутри самой России, может решиться на атаку различного масштаба — от кибератаки до ограниченного сухопутного вторжения, наиболее вероятной целью которого могла бы стать одна из стран Балтии, сообщала газета.

На расчеты Путина также может повлиять дефицит критически важных боеприпасов на Западе, возникший в том числе из-за их расходования в ходе войны с Ираном. Запасы некоторых видов вооружений в США сократились как вследствие поставок Украине после российского вторжения в 2022 году, так и из-за конфликта с Ираном.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам в Москве в среду, что во время пребывания в российской столице Рэтклифф провел переговоры с представителями российских спецслужб, однако с Путиным не встречался. По словам Пескова, российскому президенту доложили о содержании переговоров.

Белый дом предоставил лишь немного информации о поездке Рэтклиффа. В интервью консервативному радиоведущему Гленну Беку в среду президент Дональд Трамп назвал визит «в некоторой степени рутинным», после чего перевел разговор на войну России против Украины.

«Возможно, из этого что-то получится, — сказал Трамп. — Мы очень активно работаем над тем, чтобы положить конец этой войне, и, откровенно говоря, сейчас обе стороны хотят, чтобы она закончилась».

Представительница Белого дома в ответ на вопросы журналистов сослалась на комментарии Трампа, сделанные в среду. Представительница ЦРУ от комментариев отказалась.

Рэтклифф, один из ближайших соратников Трампа, стал очередным высокопоставленным американским чиновником, посетившим Москву после нескольких поездок Стива Уиткоффа — специального представителя США по российско-украинским мирным переговорам.

Этот визит стал редким случаем поездки главы американской разведслужбы в Москву на фоне того, что российско-украинская война идет уже пятый год.

Последний известный визит директора ЦРУ в Москву состоялся в ноябре 2021 года. Тогда Уильям Бернс, возглавлявший ведомство при президенте Джо Байдене, предупреждал Путина не нападать на Украину.