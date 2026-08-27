Вице-премьер Грузии Мамука Мдинарадзе заявил о решении покинуть пост и полностью уйти из политики.

«Для меня эти 10 лет стали десятью годами труда, преданности Родине и больших дел, которые мы делали вместе с друзьями», — сказал он на брифинге.

В 2016 году Мдинарадзе стал депутатом парламента Грузии: до сентября 2025 года занимался политической деятельностью и был одним из главных спикеров партии власти. Затем он занял пост главы СГБ Грузии. На должность госминистра по вопросам координации правоохранительных органов Мдинарадзе был назначен после создания этого ведомства 30 апреля 2026 года.