В международном аэропорту Гейдар Алиев у гражданина Азербайджана, вылетавшего рейсом Баку — Тбилиси, обнаружили наркотики.

Как сообщили в Главном управлении таможенного контроля на воздушном транспорте, сотрудники таможни совместно со службой авиационной безопасности аэропорта провели проверку пассажира. У него обнаружили спрятанный от таможенного контроля наркотик кустарного изготовления — 15,849 грамма кокаина.

В ходе дальнейших мероприятий в арендованном им доме также были обнаружены до 16 граммов высушенной марихуаны, 2,440 грамма семян конопли и две таблетки психотропного вещества.

По факту проводится расследование.