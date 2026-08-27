Россияне снова стали ускоренно переводить деньги в Грузию на фоне слухов о возможной новой волне мобилизации этой осенью. Объем рублевых депозитов в грузинских банках в июле вырос на 32,9% за месяц — до 98,605 млн лари, или около 3,1 млрд рублей. В годовом выражении показатель увеличился на 48,4%, сообщает BPN со ссылкой на данные Национального банка Грузии.

Рост рублевых вкладов начался в июле 2022 года, после объявления в России частичной мобилизации. Максимума показатель достиг в марте 2025 года — 121,021 млн лари.

На фоне слухов о возможной новой мобилизации увеличился и поток россиян через «Верхний Ларс». С 17 по 24 августа российско-грузинскую границу пересекли более 113 тыс. человек. В сентябре 2022 года после объявления мобилизации этот пункт также столкнулся с большим наплывом людей.

Слухи о новом призыве ходят несколько месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия может привлечь еще 300–500 тыс. человек. Некоторые европейские чиновники также допускали такой сценарий после сентябрьских выборов.

В Кремле и Госдуме сообщения о подготовке новой мобилизации отрицают и называют их информационными вбросами.