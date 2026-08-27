Сегодня в связи с матчем раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова въезд автобусов в Транспортно-пересадочный узел перед стадионом будет ограничен.

Об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Специальная автобусная зона будет предоставлена в распоряжение болельщиков, направляющихся на матч.

В связи с введенными ограничениями остановка автобусов регулярных маршрутов, а также экспресс-маршрутов M5 и M6 временно перенесена к остановке напротив Gənclik Mall.