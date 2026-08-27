Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «откровенно неприличной» тактику властей Армении, которые пытаются одновременно пользоваться преимуществами членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и двигаться в сторону евроинтеграции.

На брифинге Захарова заявила, что возможное вступление Армении в Европейский союз обнажает фундаментальные противоречия из-за несовместимости нормативно-правовых баз ЕС и ЕАЭС.

По ее словам, Ереван до сих пор не согласовал с партнерами по ЕАЭС свои евроинтеграционные планы, пытаясь сохранить выгоды евразийской интеграции и одновременно сближаться с ЕС.

«Подобная тактика властей Армении выглядит откровенно неприличной», — заявила дипломат.

Захарова также отметила, что Ереван рассчитывает получить преимущества членства в ЕС, не отказываясь от привилегий в рамках ЕАЭС.

При этом представитель российского МИД заявила, что возможности для совмещения двух интеграционных направлений ограничены, поскольку Евросоюз, по ее словам, проводит политику, направленную на подрыв экономических и интеграционных связей на пространстве ЕАЭС.